Buona salute in vacanza | 3 indicazioni per godere le ferie nel modo migliore

Leggi su moltouomo

(Di martedì 8 agosto 2023)in, un elemento imprescindibile per trascorrere serenamente il periodo di riposo tanto agognato. Ritmi di vita inconsueti, alimentazione diversa, l’attività fisica o gli scherzi del meteo possono regalarci qualche imprevisto che è possibile prevenire o gestire nelrispettando alcune semplici. La diarrea del viaggiatore, la prima insidia per lainSi tratta di una forma di infezione molto frequente, che colpisce ogni anno circa il 20-30% dei viaggiatori internazionali. I sintomi possono variare: diarrea, dolori addominali, nausea, malessere generale e febbre. In genere si risolve entro alcuni giorni, ma è sicuramente in grado di rovinare una settimana di ...