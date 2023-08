Britney Spears fa tramare Justin Timberlake e Colin Farrell | cosa succede se pubblica il libro? Le parole degli avvocati

Vent'anni dopo il bacio in mondovisione tra Madonna eagli Mtv Music Awards (quanti anni avrà avuto la dirigente della scuola nel 2003 L'avrà visto) che inaugurava, più o meno ...Alban It's My Life // Kim Lukas Let It Be The Night // Robert Miles Children // Take That Back For Good // Red Hot Chili Peppers Californication //Crazy // Gun's N' Roses Knockin On ...Dopo il successo del movimento #FreeBritney molti fan ora sono ossessionati dai suoi post, che dimostrerebbero che qualcosa ancora non ...

BRITNEY SPEARS: MIND YOUR BUSINESS IL SINGOLO DAI ... GLI STATI GENERALI

Dopo il successo del movimento #FreeBritney molti fan ora sono ossessionati dai suoi post, che dimostrerebbero che qualcosa ancora non va ...Il profilo Instagram di Britney Spears è sempre pieno di sorprese. Se da una parte non c’è il minimo accenno al suo ultimo singolo (una collaborazione con will.i.am per il brano Mind Your Business), d ...