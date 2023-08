(Di martedì 8 agosto 2023) Ilha 48 ore per completare il trasferimento didal: il giocatore avrebbe già fatto le visite mediche Ilsi prepara al colpoha aperto al trasferimento – con un’offerta da 40 milioni – ma, come riportato da De Telegraaf, vuoleentro 48 ore o toglierà il calciatore dal mercato. Secondo il quotidiano olandese infatti manca l’intesa con il giocatore. Dall’Inghilterra invece sono sicuri della buona riuscita del trasferimento: secondo alcuni media il calciatore avrebbe già detto di sì al club di De Zerbi e avrebbe già fatto gli esami medici con i Seagulls.

...è seriamente interessata al brasiliano in una trattativa che potrebbe infiammarsi nelle ultime. ... 8.30 - Il Chelsea insiste per Moises Caicedo del, pronta una nuova offerta. GIOVEDI' 3 ...Intanto i meloniani contano le. E pensano che le dimissioni siano "l'unica via d'uscita". ... 63 anni, sposato con Francesca, giornalista Rai, è stato sei mesi in carcere a. Nel 1989 è ...calde anche per la Juve che continua a parlare col Chelsea per limare le distanze sullo scambio ... È ufficiale il passaggio di Robert Sanchez daldi De Zerbi ai Blues: il portiere spagnolo ...

Brighton, 48 ore per chiudere con l'Ajax per Kudus Calcio News 24

Il Brighton ha 48 ore per completare il trasferimento di Kudus dall’Ajax: il giocatore avrebbe già fatto le visite mediche Il Brighton si prepara al colpo Kudus: l’Ajax ha aperto al trasferimento – co ...Roberto De Zerbi beffa la Juventus in questo calciomercato, chiudendo per un vecchio obiettivo della Vecchia Signora.