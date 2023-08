Brescia | precipita da cima Moren in una gola | morto 50enne

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 50 anni è stato trovatooggi, intorno alle 14, a Borno, in provincia di, dopo essereto in unadi oltre dieci metri d'altezza. Sul posto, un luogo impervio a est della, sono intervenuti carabinieri, soccorso alpino e sanitari del 118, ma ilè stato trovato già. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto oggi, intorno alle 14, a Borno, in provincia di, dopo essere precipitato in una gola di oltre dieci metri d'altezza. Sul posto, un luogo impervio a est della cima Moren, sono intervenuti carabinieri, soccorso alpino e sanitari del 118, ma ...Giornata nera sulle montagne della Valcamonica. Dopo l'incidente in cui ha perso la vita un 76enne di Sondrio sull'Alta via dell'Adamello in mattinata, in territorio di Sonico, una seconda vittima si ...da cinque metri d'altezza, grave un operaio a Carpenedolo .da cinque metri, grave un operaio Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi (...alzatosi in volo da. ...

