Bravi Kelly e Beatrice | Gli angeli del mare a Forte dei Marmi salvano 5 ragazzini

Bravi Kelly e Beatrice: Gli angeli del mare a Forte dei Marmi salvano ... LA NAZIONE

Due giovani golden retriever, Kelly e Beatrice, hanno salvato cinque ragazzini trascinati al largo dalla corrente. La Sics Toscana, con 142 volontari e 20 cani, garantisce sorveglianza dei cani bagnin ...