Brasile | Lula lancia il sogno amazzonico | “Zero deforestazione entro il 2030”

(Di martedì 8 agosto 2023) Aperta la due giorni di vertice per l'Amazzonia: "Basta saccheggi e devastazioni" “La foresta pluviale non è né un vuoto da riempire né un tesoro da saccheggiare. È un giardino di possibilità da coltivare”. A dichiararlo a Belèm è stato il presidente brasiliano Luis Inacioda Silva, rivolgendosi ai suoi interlocutori in apertura del vertice per l’Amazzonia, incontro di due giorni tra i rappresentanti degli otto membri dell’Organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica (ACTO).ha promesso di strappare la foresta pluviale più grande del mondo a secoli di violenza, saccheggio economico e devastazione ambientale per trascinarla in un “nuovo”. Si è impegnato a ricostruire l’immagine e la reputazione internazionale del suo Paese dopo quattro anni “disastrosi” sotto il suo predecessore, ...

Il presidente: "Non è mai stato così urgente riprendere ed allargare la ...... il vertice sull'Amazzonia presieduto da, a Belém che nel 2025 ospiterà anche la COP30 sul clima, riunisce al tavolo dei negoziati i rappresentanti degli otto Paesi dell'Octa: Bolivia,, ......Il vertice è un banco di prova fondamentale per il progressista, che ha ricoperto la carica di presidente dal 2003 al 2010. È tornato in carica a gennaio del 2023 giurando che "ilè ...

Amazzonia, Lula: "La responsabilità non è solo del Brasile, ma di tutti" TGCOM

Lula ha promesso di strappare la foresta pluviale più grande ... modello ambizioso per la regione della foresta pluviale – il 60% del quale si trova in Brasile – in cui la protezione ambientale è ...Il leader ha detto che "il Brasile è aperto alla collaborazione delle nazioni più ricche per difendere il polmone del Pianeta. È importante preservare l'Amazzonia per il mantenimento della specie uman ...