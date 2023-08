Brasile | Lula cerca 100 miliardi per salvare l' Amazzonia

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 8 agosto 2023) L’non può più aspettare, servono almeno «100di dollari» per salvarla : prendersene cura «non è responsabilità solo del, ma di tutti». È un appello accorato quello che il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva rivolge al mondo da Belem, che nel 2025 sarà sede della Cop30. La città alla foce del Rio delle Amazzoni, e per questo considerata la porta per...