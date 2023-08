Branco bullizza un uomo | il video sui social

(Di martedì 8 agosto 2023) Undi bulli, alcuni minorenni, entra in casa di uncon problemi di disagioe, lo, riprende tutto e mette ilusi. E' accaduto a a Praia a Mare, nel Cosentino, e ...

Un branco di bulli, alcuni minorenni, entra in casa di un uomo con problemi di disagio sociale, lo bullizza, riprende tutto e mette il video usi social. (ANSA) ...È successo in una terza media di Latina, dove l'unica punizione inflitta agli stalker minorenni, promossi a pieni voti, è stato un 6 in condotta ...