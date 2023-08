Boxe | Anthony Joshua ha un nuovo avversario | Robert Helenius

(Di martedì 8 agosto 2023)ha un, dopo che Whyte ha fallito un test antidoping chiudendo quindi ogni possibilità di sfida fra i due grandi rivali. Dopo giorni di silenzio è arrivata la notizia di unincontro in programmaalla O? Arena di Londra sabato sera dopo che il pugile finlandese è stato confermato come sostituto di Dillian Whyte. E’ stata una corsa contro il tempo quella intercorsa per trovare l’erede di Whyte. Dopo giorni di ricerca la scelta è caduta su. Su questa notizia sono arrivate anche le parole di: “Questo non era nel copione. Rispettoe, posso dire, rispetto ogni maschio o femmina che sale sul ring. Sono concentrato sulla ...

(Di martedì 8 agosto 2023) L'attesa rivincita dei pesi massimi tra Dillian Whyte e Joshua è stata annullata dopo che Whyte è risultato positivo ad un test antidoping. Lo ha reso noto la società Matchroom Boxing che ha organizzato l'incontro.

