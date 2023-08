Borse in rosso per la tassa sulle banche Il Mef | esiste in tutta Europa

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) Rivendicata da Fratelli d'Italia, definita dal leader della Lega Matteo Salvini "una norma di equità sociale", launa tantum sugli extraprofitti delle, inserita a sorpresa nel dl omnibus, fa emergere le diverse sensibilità della maggioranza. Con Piazza Affari in, Forza Italia, per voce del capogruppo alla Camera Paolo Barelli, ipotizza emendamenti. Nel passaggio alle Camere, il provvedimento potrebbevia trovare una sponda nell'opposizione, con il Movimento 5 stelle, che da mesi propone unastraordinaria e se ne intesta la paternità. Tiepido il Partito democratico, che nelle scorse settimane aveva depositato in Senato una proposta per sterilizzare l'aumento delle rate dei mutui. "Molto rimane da fare - dice ora Antonio Misiani -. Ma piuttosto che niente, meglio piuttosto". ...