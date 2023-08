Borse | Europa negativa | a Milano crollano  le banche dopo la tassa sugli extraprofitti Tutte le novità del decreto Omnibus

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...I future di Piazza Affari cedono l'1,4% . Leeuropee vanno verso una apertura debole, con Milano che appare particolarmente penalizzata alla luce della introduzione a sorpresa nel Dl omnibus di una imposta del 40% sui margini di interesse ...In base alle nostre statistiche sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il miglior momento per investire sui mercati azionari è sempre. Basta investire sullemondiali (America 50%,30% e Asia e Paesi emergenti 20%) e mantenere per un certo lasso temporale. E perchè invece molti continuano a tenere i soldi sul conto corrente Vediamo quali sono ...

AGI - Avvio shock in Borsa per i titoli bancari che nelle prime battute della seduta non fanno prezzo dopo la tassa sugli extraprofitti annunciata dal governo. Solo Mediobanca segna un prezzo sul -3,8 ...Bper -11%, Banco Bpm -9% e Intesa Sanpaolo -7,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ago - Avvio in deciso calo per Piazza Affari con i titoli dei principali istituti di credito che non ri ...