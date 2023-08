Borsa | Piazza Affari schiacciata da tassa su extraprofitti banche Europa debole

(Di martedì 8 agosto 2023) Attesa per i dati chiave sull'inflazione in Cina e in Usa. Euro su soglia 1,1 dollari. Greggio in lieve calo

AndamentoAffari FTSE Mib Euro su soglia 1,1 dollari, greggio in lieve calo Sul mercato dei ...4% tra lo yen debole e i conti delle aziende Secondo timido rialzo consecutivo per ladi ...I future sui principali indici europei sono in calo, quelli sul Ftse100 di Londra, del Cac40 di Parigi e del Dax40 di Francoforte nell'ordine dello 0,4% e i future sul Ftse Mib diAffari dell'...... ha ricevuto daItaliana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato diAffari dedicato alle PMI ad alto ...

Borsa, Piazza Affari schiacciata da tassa su extraprofitti banche ... Il Sole 24 ORE

La borsa svizzera apre in lieve ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'090,54 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a ieri.Perché Luca Ruffino si è tolto la vita Dietro il suicidio del manager 60enne di Visibilia, che si è ucciso la sera del 5 agosto, ci sono ancora dei punti non chiari.