Borsa | Piazza Affari maglia nera in Europa con extraprofitti

(Di martedì 8 agosto 2023) L'indice Ftse Mib archivia gli scambi lasciando sul terreno il 2,12% a 27.942 punti Ladi Milano è la peggiore tra le piazze europee e all’indomani del decreto ‘Asset’ varato dal governo che prevede, tra le altre misure, la tassa suglidelle banche, chiude la seduta odierna in forte ribasso. L’indice Ftse Mib archivia gli scambi lasciando sul terreno il 2,12% a 27.942 punti. Nel Vecchio Continente fanno meglio Francoforte (-1,12%), Parigi (-0,69%), Londra (-0,36%), e Madrid (-0,59%). Tra i titoli peggiori spiccano quelli del comparto bancario: Mps (-10,83%), Bper Banca (-10,59%), Finecobank (-9,91%) e Banco Bpm (-9,09%) mentre chiudono la seduta in positivo Recordati Ord (+2,49%), Tim (+2,17%), Hera (+1,93%) e A2a (+1,82%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Borsa, crollano le banche con tassa su extraprofitti. Milano la peggiore in Europa Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - E' Milano la maglia nera tra le borse europee nel giorno della tassa sugli extraprofitti delle banche annunciata con ...