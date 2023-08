Borsa Milano | oggi Piazza Affari maglia nera in Europa con extraprofitti

(Di martedì 8 agosto 2023), 8 ago. (Adnkronos) - Ladiè la peggiore tra le piazze europee e all'indomani del decreto ‘Asset' varato dal governo che prevede, tra le altre misure, la tassa suglidelle banche, chiude la seduta odierna in forte ribasso. L'indice Ftse Mib archivia gli scambi lasciando sul terreno il 2,12% a 27.942 punti. Nel Vecchio Continente fanno meglio Francoforte (-1,12%), Parigi (-0,69%), Londra (-0,36%), e Madrid (-0,59%). Tra i titoli peggiori spiccano quelli del comparto bancario: Mps (-10,83%), Bper Banca (-10,59%), Finecobank (-9,91%) e Banco Bpm (-9,09%) mentre chiudono la seduta in positivo Recordati Ord (+2,49%), Tim (+2,17%), Hera (+1,93%) e A2a (+1,82%).

