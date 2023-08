Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 1 | 17%

LadiKong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,17%, scivolando a 19.308,55 punti. L'indice Composite di Shanghai cede lo 0,25% a 3.260,72 ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...... 07 ago - Iberdrola ha deciso di vendere il suo [...] 07 agosto - 13:07: Europa in rosso a meta' seduta, Milano - 0,7% ma Mps corre (+6,8%) 07 agosto - 11:03 Borse Cina:Kong chiude piatta ...

Borse Cina: Hong Kong chiude piatta (+0,03%), in rosso Shanghai Il Sole 24 ORE

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,17%, scivolando a 19.308,55 punti. L'indice Composite di Shanghai cede lo 0,25% a 3.260,72 ...Finale deludente per l'ipo delle fabbriche chip Hua Hong (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 ago - Chiusura piuttosto anonima per i listini azionari cinesi. Hong Kong ha chiuso le contrattazioni ...