Borsa | Europa debole in chiusura | Parigi - 0 | 69% | Londra - 0 | 36%

(Di martedì 8 agosto 2023) Hanno chiuso la seduta in calo le principali borse europee.ha ceduto lo 0,69% a 7.269 punti,lo 0,36% a 7.527 punti, Francoforte l'1,1% a 15.774 punti e Madrid lo 0,68% a 9.294 punti. . ...

Ladi Milano è la peggiore tra le piazze europee e all'indomani del decreto 'Asset' varato dal governo che prevede, tra le altre misure, la tassa sugli extraprofitti delle banche, chiude la seduta ...Attesa per i dati sull'inflazione in Usa ed(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono state le banche ...punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...Hanno chiuso la seduta in calo le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,69% a 7.269 punti, Londra lo 0,36% a 7.527 punti, Francoforte l'1,1% a 15.774 punti e Madrid lo 0,68% a 9.294 punti. . ...

La mossa a sorpresa del Governo Meloni che tassa gli extra profitti delle banche viene subito scontata dai titoli in borsa. Affondano Bper (-11%) e Banco Bpm (-9%) ma soffrono tutte le… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...