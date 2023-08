Borsa | effetto extraprofitti | Milano la peggiore d' Europa | - 2 | 2%

Fanno decisamente meglio Francoforte ( - 1,03%), Parigi ( - 0,81%), Madrid ( - 0,89%) e Londra ( - 0,5%), anche se è scattato l'domino sul settore in tutta Europa. In rosso anche gli indici ...Tuttavia, il 1H23 dovrebbe mostrare segni di miglioramento rispetto al 2H22 (12,1%), in quanto i benefici dell'aumento dei prezzi dovrebbero aver avuto. Guardando alla bottom line, prevedono ...Le banche inL'inè stato, però, quello di una bomba a mano in mezzo alla folla. Con le banche arrivate a perdere sul listo quasi il 10%. In particolare, il Ftse Italia All - ...

E' Piazza Affari la peggior tra le Borse europee all'indomani del 'decreto asset' del governo che introduce la tassa sugli extraprofitti bancari. L'indice Ftse Mib cede il 2,25% a 27.903 punti, mangia ...Il vicepremier Salvini su tassa extraprofitti banche: "Usare parte dei profitti miliardari delle banche per aiutare famiglie e imprese".