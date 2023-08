Borsa | crollano titoli banche

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) –inbancari, dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli extraprofitti. Intesa Sanpaolo registra -6,84%, Mps -6,39%, Unicredit -5,90%, Finecobank -5,23%, Banca Mediolanum -4,80%, Mediobanca -2,86% e Banca Generali -2,59%. Profondo rosso per Piazza Affari, che a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni è sprofondata a -1,89% con il Ftse Mib a 28.007 punti. In territorio negativo anche le altre borse europee: Francoforte cede lo 0,39%, Londra lo 0,15% e Parigi lo 0.34%. Sulla piazza asiatica, Tokyo ha chiuso a +0,27% con il Nikkei a 32.353 punti. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

