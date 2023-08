Borsa | banche a picco dopo la tassa sugli extraprofitti Equita | Prelievo fiscale fino a 4 | 5 miliardi

(Di martedì 8 agosto 2023)italiane in profondo rossola notizia che nel Dl approvato ieri sera dal governo è stata inserita, a sorpresa, una norma perre al 40% i margini di interesse maturati dalle. I titoli del comparto sono tutti in deciso calo zavorrando il Ftse Mib che perde l’1,8%,aver toccato anche oltre il -2%. Banca Mps perde il 9,13%, Bper l’8,9%, Intesa Sanpaolo l’8,11%, Banco Bpm il 7,27%, Unicredit il 6,3% e Mediobanca il 3,4%, quando Fineco è in calo del 6,5%, Banca Mediolanum del 4,7% e Banca Generali del 2,5%. Nel mirino del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è finito il margine di interesse. L’imposta sarà del 40% su due basi imponibili alternative, prendendo in considerazione la maggiore. La prima è l’ammontare del margine di interesse relativo all’esercizio 2022 che ...

Poiché la stretta monetaria della BCE esercita una maggiore pressione sui cittadini europei, l'Italia ha deciso di tassare gli extraprofitti delle banche.