Borsa: Asia in calo dopo i deludenti dati in Cina, Tokyo tiene - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Le Borsa in Asia scivolano, sui listini pesa il crollo dei titoli tecnologici e la debolezza di Hong Kong (-1,86%) dopo i deludenti dati economici cinesi. (ANSA) ...Numeri negativi anche dal fronte macroeconomico del Giappone. Reso noto il dato relativo alle spese per le famiglie, che ha sofferto a giugno il quarto mese consecutivo di ribassi.