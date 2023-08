Bonea | venerdì 11 agosto al via la rassegna “Falanghina al Borgo”

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl territorio, sua maestà lasi accende di colori, profumi e sapori per la edizione numero cinque di “al”, evento enogastronomico e folcloristico che avrà quale sua location la cittadina sita alle pendici del monte Taburno. Venerdi 11, Sabato 12 e Domenica 13lache esalterà – tra stand gastronomici ed approfondimenti vari – la cultura di un territorio che si declina attraverso millenni di storia e straordinarie tipicità. Degustazioni, musica e balli popolari, arredo e animazione i piatti forti di una kermesse che, anno dopo anno, ha visto crescere i suoi numeri attirando presenze anche da oltre il territorio della Campania. Le cantine del luogo, famose per la loro produzione, accompagneranno gli assaggi alle ...

Martedì 11 luglio al via ' Sannio Experience Tour' in programma fino a14 luglio 2023. Un Press Tour organizzato dal Sannio Consorzio Tutela Vini , con l'obiettivo ...seguire partenza per...Martedì 11 luglio al via ' Sannio Experience Tour' in programma fino a14 luglio 2023. Un Press Tour organizzato dal Sannio Consorzio Tutela Vini , con l'obiettivo ...seguire partenza per...