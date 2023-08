Bologna | lavoro tattico e partitella | il report della seduta odierna

Uno schiaffo alle vittime, alle loro famiglie, all'associazione dei familiari della strage, prima di tutto ma anche aldelle forze dell'ordine e della Procura diche attraverso un ...Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico e, Vincenzo Colla, al termine dell'incontro, oggi a Roma, convocato dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, con i ...Per di più con un'iniziativa privata che punta a realizzare una struttura ricettiva a servizio del territorio e del, e che ha saputo rinunciare a una cospicua capacità edificatoria in favore ...

Milano, Roma e Bologna in testa per le opportunità di lavoro in Italia Adriaeco

Le parole della segretaria Pd sull'incontro tra la premier e le opposizioni del prossimo 11 agosto ...Lo schema era quello della 'frode carosello', che avrebbe consentito un'evasione dell'Iva di 44 milioni di euro nell'arco di tre anni - fra il 2016 e il 2019 - sfruttando la normativa Ue sulle ...