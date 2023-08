commenta Alla stazione di, un uomo di origine straniera ha attraversato di corsa i binari, minacciando di volersi togliere la vita, e quando gli agenti della polizia ferroviaria hanno provato a farlo ragionare, li ha ...Solo nella provincia diè stato ricostruito un giro di fatture false per 210 milioni di ... 6 misure cautelari, due in carcere → Potrebbe anche interessartiil contagio in Umbria: ...Lo sfogo di Lepore: "A Roma non capiscono l'entità della catastrofe" Anche il sindaco di, ... Mil'obbligo di raccontare e rendicontare, anche perché il video virale dei cittadini di ...

Bologna, corre sui binari e aggredisce gli agenti: fermato con il taser TGCOM

Alla stazione di Bologna, un uomo di origine straniera ha attraversato di corsa i binari, minacciando di volersi togliere la vita, e quando gli agenti della polizia ferroviaria hanno provato a farlo r ...Ed il pensiero corre veloce a Sofyan Amrabat ... L’alternativa a Sofyan potrebbe essere già pronta: la Fiorentina continua a tenere in caldo Dominguez del Bologna, ma è chiaro che prima si debba ...