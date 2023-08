Bocciata la politica climatica | il sondaggio che inchioda Biden

(Di martedì 8 agosto 2023) Sondaggi pessimi per il presidente Usa, Joe: il tasso di approvazione rimane basso, mentre la maggioranza degli intervistati boccia le misure varate per affrontare la crisi

La Segreteriadi Syriza ha reso pubblico il 16 luglio che l'elezione del Presidente del ... A fronte di un più ampio periodo per il dibattito, tale proposta è stata peròdalla ...Parigi. E presidente della World Aquatics, Al Musallam, "deluso". Non si poteva fare ... Ma un antico adagio dellaparigina dice che sulla Senna non bisogna far premesse dopo quella ...Inizia il calciomercato della. L'ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'...all'hotspot di Lampedusa Il circo Elly Schlein è capottato La sua ricetta del campo largo...

Via Roma è un caso Bocciata la mozione "Una destra xenofoba" "E ... LA NAZIONE

Il consigliere Vasellini replica a Grosseto Città Aperta dopo il Consiglio "Ridicolo che l’opposizioni parli di vigili di quartiere: la battaglia è nostra. I cittadini sanno quello che stiamo facendo: ...La Cgil (da sola) annuncia la mobilitazione il prossimo 7 ottobre. "Troppe diseguaglianze" ...