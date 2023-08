(Di martedì 8 agosto 2023) Lunga qualificazione nel pomeriggio per quanto riguarda idi bmx in quel di Glasgow: è andata in scena la prova dimaschile che ha visto accedere alla finale i primi sedici su trentasei atleti in gara. Ad aggiudicarsi la qualifica è ilKiocon il punteggio di 89.60. Battuto il connazionale Yu Shoji (85.66), mentre terzo parzialmente troviamo il francese Mattias Dandois (84.33). Non c’erano italiani iscritti alla gara. Domani andranno in scena le semifinali e leal femminile. Giovedì le finali. Foto: Shutterstock

GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA,E MTB ORARI, TV E STREAMING - La partenza dal chilometro zero è prevista intorno alle ore 13:00 italiane, mentre l'arrivo in quel ...L'australiano, che vince la medaglia d'argento, lancia la bici in volo e la riprende con i piedi perfettamente sui ...Cinque i titoli iridati in palio in questa quinta giornata di Campionatidi ciclismo, le discipline in gara:freestyle park e prove su pista. Dopo la splendida vittoria di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, sesto titolo iridato per lui, e il bronzo ...

BMX, Mondiali 2023: terminate le qualificazioni del flatland, guida il giapponese Hayakawa OA Sport

Proseguono i numerosi impegni dei Mondiali di Glasgow 2023 con la sesta giornata di gare. Segnato soprattutto dalle prove miste, Martedì 8 Agosto vede ancora una volta numerosi fronti da seguire, con ...Sono scattati a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: la manifestazione iridata in programma quest'anno è iniziata giovedì 3 e si concluderà domenica 13 agosto. In programma, per quanto con ...