Blitz della polizia contro militanti anarchici | 9 misure cautelari

Ma anche le condizioni di salute: proprio da un appunto su queste, ritrovato in casasorella, è scattato ilche ha poi portato all'arresto dell'ex superlatitante L'astio verso la figlia, ...Le accuse sono pesanti: associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del presidenteRepubblica. Per questo 9 militanti anarco - insurrezionalisti legati al circolo anarchico "Goliardo Fiaschi" di Carrara (MS) sono stati raggiunti da misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale ...... 88.000 in carico a servizi sociali - Terrorismo,anti - anarchici da Genova a Massa Carrara - Tre writer sfregiano l'ArcoGalleria a Milano nella notte - 67 anni fa la tragedia di ...

Anarchici, blitz della polizia tra Genova e Carrara: 4 arresti e 5 obblighi di dimora La Repubblica

Roma, 8 ago. (askanews) - Le accuse sono pesanti: associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e ...Un'azione studiata, mirata. Un blitz quasi chirurgico portato a termine in pochi secondi. Il tempo di colpire, fuggire e sparire, almeno per ora. Così tre writers - tutti vestiti di nero, per non esse ...