Blitz della polizia contro militanti anarchici | 9 misure cautelari

(Di martedì 8 agosto 2023) Le accuse sono pesanti: associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del presidenteRepubblica. Per questo 9anarco-insurrezionalisti legati al circolo anarchico "Goliardo Fiaschi" di Carrara (MS) sono stati raggiunti daemesse dal Gip del Tribunale di Genova nell'operazione "Scripta Scelera" compiuta dalladi Stato di Genova, La Spezia e Massa Carrara.Il gruppo era dedito anche alla diffusione di una pubblicazione clandestina, il quindicinale "Bezmotivny - Senza Motivo" che veicolava il messaggio anarchico oltranzista dal dicembre 2020. Un indagato sarà sottoposto a custodia in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 5 all'obbligo di dimora. Eseguite inoltre 10 perquisizioni nelle ...

Nuovodegli eco - vandali: cosa fanno alla statua di Indro Montanelli - GUARDA 'Ai writers che hanno macchiato coi loro segni e disegni la facciataGalleria in piazza del Duomo a Milano ...... 'a seguitoverificacondizione delle persone malate', diversamente 'per competenza rispetto ai giudici che il requisito del ' trattamento di sostegno vitale ', deve essere valutato ...Ma anche le condizioni di salute: proprio da un appunto su queste, ritrovato in casasorella, è scattato ilche ha poi portato all'arresto dell'ex superlatitante L'astio verso la figlia, ...

La donna aveva denunciato al telefono di essere stata segregata in casa dal marito per ben 12 anni, facendo scattare il blitz della polizia francese ...Altro colpo per Marotta: blitz e offerta irrinunciabile, l'Inter riporta in Italia il calciatore voluto da Inzaghi.