Beyoncé sborsa 100 mila dollari a Washington | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Ha posticipato la chiusura delle metro della cittàhato ben centoper posticipare, di un’ora, la chiusura delle stazioni metro (98 per l’esattezza) di. Questo dopo che il suo concerto all’aperto è stato spostato di un’ora a causa delle brutte condizioni metereologiche. A spigarlo la CNN con un comunicato dellaMetropolitan Area Transit Authority. «L’ora aggiuntiva – si legge – sarà finanziata dal Tour “Renaissance” di. Il costo per far funzionare i treni e mantenere tutte le 98 stazioni operative è di 100». Il concerto è andato in scena domenica 6 agosto allo stadio o FedExField ma è iniziato in ritardo rispetto al programma per le avverse condizioni meteo e le forti ...