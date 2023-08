Berrettini supera Barrere | highlights Masters 1000 Toronto

Atp Toronto 2023, gli highlights del successo di Matteocontro il francese Gregoire Barrere, 6 - 4 6 - 3. Ai sedicesimi derby con Jannik ...La tennista italiana Jasmine Paolinila croata Donna Veki per 7 - 6, 6 - 2 e si qualifica al secondo turno del WTA di Montreal ai Canadian Open di tennis, grazie a una partita affrontata con grinta e caratterizzata dai numerosi ...... sel'esordio contro Barrere, Matteoaffronterà al secondo turno Jannik Sinner, testa di serie del torneo '1000'. Sul derby azzurro dice la sua anche Ivan Ljubicic. 'Dopo Wimbledon ...

Tennis, Berrettini batte Barrère e al secondo turno incontra Sinner RaiNews

ATP Toronto 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo masters 1000 di tennis Il tabellone aggiornato del Canadian Open 2023 di tennis, in programma dal 4 al 13 agosto a Toronto: Si ...Nella serata in cui il Canada celebra il trionfo in Coppa Davis 2022 con la consegna degli anelli ai componenti della squadra vincitrice nella scorsa stagione, il Masters 1000 ATP di Toronto 2023 vede ...