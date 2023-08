Berrettini lancia la sfida a Sinner | derby italiano a Toronto

Leggi su ildifforme

(Di martedì 8 agosto 2023) Il grande tennis fa tappa in Canada, dove ieri 7 agosto ha preso il via il Masters 1000 di. Una prima giornata positiva per l’Italia con tre vittorie in altrettante partite che portano la firma di Matteo, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Prestazione decisamente convincente per il tennista romano, che non ha incontrato L'articolo proviene da Il Difforme.