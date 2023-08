Bernini | a settembre 4 mila posti in più a Medicina

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 8 agosto 2023) «Abbiamo previsto dei fabbisogni calcolando che da qui a 7 anni ci sarà bisogno di 30nuovi medici: dagià ci saranno 4in più a, è una apertura sostenibile, è il primo step. Il secondo è lavorare sulle specializzazione: non si può lasciare un imbuto, lavoreremo anche su quello per avere più. Non mi piace il numero chiuso ma nemmeno l’apertura indiscriminata:...