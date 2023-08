Benfica-Porto mercoledì 09 agosto 2023 ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici Diogo Costa verso il recupero | Gonçalo Ramos al PSG

... 40 mln Kalidou Koulibaly (dal Chelsea): 23 mln Già in rosa: Michael (dal Flamengo): 7,6 mln André Carrillo (dal): 9,5 mln Moussa Marega (dal): gratuito AL - NASSR (allenatore Luis ...Il club inglese offre 24 milioni di euro, ilne chiede 30. VENERDI' 4 AGOSTO 22.59 - Ilsta cedendo Goncalo Ramos al PSG e affianca la Fiorentina nella corsa all'attaccante italo - ...Operazione alle battute finali tra la #Fiorentina e il #per il passaggio di #Cabral ai ... Esploso con la maglia del, il 32enne vicecampione d'Europa con la Francia nel 2016 ha firmato un ...

Benfica-Porto (mercoledì 09 agosto 2023 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Diogo Costa verso il re... Infobetting

La stampa sportiva del Portogallo ne è certa: è fatta per il passaggio di Cabral dalla Fiorentina al Benfica. Questa notizia è l'apertura dell'edizione online di 'A Bola', secondo cui il brasiliano ...L'attaccante saluta la massima serie italiana per trasferirsi in Portogallo: i viola hanno già pronto il sostituto. E' stato uno degli elementi più importanti a disposizione di Vincenzo Italiano nella ...