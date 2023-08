Belve | nuova stagione | chi intervista Francesca Fagnani? Ospiti e quando inizia

(Di martedì 8 agosto 2023) Quali saranno glidi? Ladel fortunato programma della giornalista è pronto a tornare in onda sul piccolo schermo. Ma? Come sappiamo, fra gliti della compagna di Enrico Mentana troveremo sicuramente Stefano De Martino, come da lei stessa dichiarato. Ma chi altro ci sarà fra i...

Lastagione dipartirà dunque con un grande nome per le sue ormai famose e spinose interviste: come riportato dal quotidiano Libero , il chiacchieratissimo ex marito di Belén Rodríguez ...Una cosa è certa: le reazioni sul web sono state del tutto positive e c'è grande aspettativa per quella che si prospetterebbe essere l 'ospite dell'anno di. Infine, la stessa Fagnani non ha ...Francesca Fagnani è già al lavoro per registrare le puntante dellaedizione di, il programma più irriverente e pungente della tv italiana. Tra i primi ospiti che saranno intervistati anche Stefano De Martino , conduttore di Bar Stella e di Stasera tutto ...

“Stefano De Martino primo ospite di Francesca Fagnani”, l’indiscrezione sulla nuova… Il Fatto Quotidiano

Quando tornerà in onda Belve di Francesca Fagnani Ecco tutti gli ospiti che vedremo su Rai Due dal prossimo settembre!Dimenticate la Lady Cologno che entra in studio in stile Miranda de “Il Diavolo veste Prada”. Sta per tornare la nuova Maria Carmela D’Urso. Il 30 maggio 2023, prima del terremoto scatenato da Pier ...