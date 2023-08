Bela Fisica tradisce Angela di An Megastore | eccola nei video di un negozio concorrente

Leggi su biccy

(Di martedì 8 agosto 2023) Da un paio di mesi su TikTok è diventato virale il profilo di An., undi Roma gestito da, un’imprenditrice cinese. Questo perché in ogniche pubblica accetta le sfide dei suoi clienti e al grido di “ci penso io” risolve tutti i problemi. A rendere virale gli sketch è però il suo accento e soprattutto il complimento “” che fa alla sua cliente preferita, ovvero Michela Rullo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Michela Rullo è una influencer e ha prestato la propria immagine per numerosissimi sketch di An.. Ora però è apparsa anche neipromozionali di un altroe questo ha causato numerosi ...