Bel tempo con temperature fresche a Bergamo | da mercoledì più caldo

(Di martedì 8 agosto 2023) Con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo come si annuncia il cielo soprae la provincia oggi e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Correnti nord-occidentali favorisconoin prevalenza stabile e soleggiato sull’intera Lombardia mantenendo lealmeno fino a stasera, martedì, sotto le medie stagionali. Da metà settimana sempre in un contesto distabile avremo un ritorno ad un clima piùe gradualmente più afoso. Martedì 8 agosto 2023Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo il transito di banchi di nuvolosità alta sui rilievi Alpini centro-orientali nella prima parte della giornata.: Minime stazionarie comprese tra 13°C e 18°C, massime in lieve aumento comprese tra 27°C ...

oltre i 35 gradi 'Le ultime elaborazioni modellistiche confermano un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano per il ponte del Ferragosto che dovrebbe così trascorrere all'insegna del...Vediamo nei dettagli, consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari regnerà ilcon sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di ...

Bel tempo e temperature gradevoli oggi e domani. Da metà settimana tornano caldo e afa LaVoceDiAlba.it

