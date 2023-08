Bayern Monaco | altri guai per Neuer | fuori altri due mesi

Lasciato ildiha fatto il suo passo verso la Serie ...L'attacco è quasi al completo con l'approdo di Marvin Cuni di proprietà del. L'attaccante saluta la serie minore del campionato tedesco dopo aver giocato le ultime tre stagioni. L'...... Kingsley Coman ha rifiutato la corte dell'Arabia Saudita che, come riporta TZ Munchen , era disposta a mettere sul piatto due offerte per l'esterno francese del, una da 45 milioni l'...

UFFICIALE - Inter, arriva Sommer Fantacalcio ®

L'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic questa mattina è volato in Germania precisamente a Monaco di Baviera ma non per trattare con il Bayern Monaco, bensì per un ...Il titolare dei bavaresi si è dovuto operare di nuovo e i tempi si allungano: dopo la partenza del neo-interista, tocca per ora al 35enne terzo portiere Ulreich ...