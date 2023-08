Battipaglia | si lancia in mare per soccorrere i figli | 49enne muore annegato

(Di martedì 8 agosto 2023) La vittima aveva 49 anni e stava trascorrendo una giornata di relax con la famiglia su un tratto di spiaggia libera sul litorale di: in pochi attimi si è consumata la tragedia. Ha visto i duein difficoltà tra le onde, si è tuffato per soccorrerli ma è morto per annegamento. E’ accaduto

Si lancia in mare per soccorrere i figli, muore annegato nel Salernitano Sky Tg24

La tragedia ieri a Battipaglia, la vittima è il 49enne Francesco Giordano. I ragazzi non riuscivano a tornare a riva e con lui si è tuffata anche la moglie. L’uomo viveva con la famiglia a Lucca ed er ...Ha visto i due figli in difficoltà tra le onde, si è tuffato per soccorrerli ma è morto per annegamento. E’ accaduto ieri sul litorale di Battipaglia (Salerno): la vittima si chiamava ...