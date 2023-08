(Di martedì 8 agosto 2023) Muore annegato mentre cerca di mettere in salvo i due, in difficoltà a causa delgrosso. È accaduto nella tarda mattinata di ieri su un tratto di spiaggia libera a lido Lago,...

Battipaglia: l'ultima vacanza di Francesco, morto in mare per salvare i figli ilmattino.it

La tragedia ieri a Battipaglia, la vittima è il 49enne Francesco Giordano. I ragazzi non riuscivano a tornare a riva e con lui si è tuffata anche la moglie. L’uomo viveva con la famiglia a Lucca ed er ...Si chiamava Francesco Giordano, il “papà eroe” che ieri ha perso la vita mentre tentava di mettere in salvo i due figli in difficoltà a causa del mare agitato. L’ennesima tragedia in mare è avvenuta i ...