"Basta mega concerti al Circo Massimo". Ed è subito polemica dopo le parole della direttrice del Parco

"Questi- concerti rock lo mettono a rischio, come a rischio in prospettiva è anche il Palatino che è lì accanto". 70000 persone al live del rapper, e pare molte chiamate di cittadini ai Vigili

"Basta mega concerti al Circo Massimo". Ed è subito polemica dopo ... ilGiornale.it

Per Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, il Circo Massimo "è un monumento e va rispettato". La replica di Roma Capitale e gli interventi di Sgarbi e Borgonzoni ...“E’ un monumento non è uno stadio” ribadisce Alfonsina Russo. “Avevo dato al sindaco Gualtieri una serie di prescrizioni, ma evidentemente non l’ho convinto”.