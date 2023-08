Basket | verso il Mondiale | Usa domina Porto Rico nell’amichevole di preparazione

(Di martedì 8 agosto 2023) Ildiin Asia è alle porte e gli Usa hanno fretta di mettersi in forma per cercare dire ancora una volta. Una buonissima prestazione si è vista dal team statunitense nel test amichevole contro(conclusa per 117-74) che è servito comealla kermesse. Nel corso della gara hanno trovato spazio tutti i giocatori a roster, con l’eccezione di Josh Hart, tenuto a riposo precauzionale. Pur considerando il valore modesto dell’avversario, Team USA ha vinto e convinto, divertendo anche alcuni degli ospiti speciali a bordo campo. Edwards (15 punti, 4 assist) ha guidato il gruppo dei giocatori in doppia cifra, che oltre agli altri quattro in quintetto ha coinvolto anche Cam Johnson e Bobby Portis. Ottimi segnali anche da ...

Inizia ufficialmente il cammino verso gli Europei di basket 2025, che si disputeranno dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Cipro (Limassol), in Finlandia (Tampere), in Polonia (Katowice) e in Lettonia (Riga). Sono stati sorteggiati ... Facile vittoria per team Usa contro Porto Rico nella prima partita d'avvicinamento ai Mondiali. Sul parquet della T - Mobile Arena di Las Vegas la squadra allenata da Steve Kerr si è imposta per 117 -

L'Italia è stata inserita nel gruppo B di qualificazione per Eurobasket 2025, gruppo che comprende anche Turchia, Islanda e Ungheria. L'avversaria più complicata è sicuramente la Turchia, squadra ...Nell’amichevole gli statunitensi danno spettacolo con la stella dei Wolves, 16' in campo per il giocatore dei Magic ...