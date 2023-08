Basket | team Usa domina Porto Rico nella prima amichevole verso il Mondiale

(Di martedì 8 agosto 2023) Las Vegas, 8 ago. - (Adnkronos) - Facile vittoria perUsa contropartita d'avvicinamento ai Mondiali. Sul parquet della T-Mobile Arena di Las Vegas la squadra allenata da Steve Kerr si è imposta per 117-74 mettendo in mostra una buona condizione fisica e un'intesa promettente tra quelle che sono le sue stelle designate. Il quintetto iniziale schierato da Kerr ha visto in campo Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr.. Nel corso della gara hanno trovato spazio tutti i giocatori a roster, con l'eccezione di Josh Hart, tenuto a riposo precauzionale. Pur considerando il valore modesto dell'avversario,USA ha vinto e convinto, divertendo anche alcuni degli ospiti speciali a bordo campo. Edwards (15 punti, 4 assist) ...

