Basket | Nazionale ad Atene | Torneo Acropoli con Serbia e Grecia

(Di martedì 8 agosto 2023) L'Italia in campo domani e giovedì nel triangolare di preparazione agli imminenti Mondiali ROMA Con un volo da Verona, laè arrivata adnel pomeriggio di oggi. Domani, mercoledì 9, e giovedì 10 andrà in scena all'OAKA ildell'2023, che si aprirà già questa sera (18.45

L'Italia in campo domani e giovedì nel triangolare di preparazione agli imminenti Mondiali ROMA Con un volo da Verona, laè arrivata ad Atene nel pomeriggio di oggi. Domani, mercoledì 9, e giovedì 10 andrà in scena all'OAKA il torneo dell'Acropoli 2023, che si aprirà già questa sera (18.45 italiane) con Grecia -...LaItaliana di, partita da Verona, è arrivata ad Atene questo pomeriggio. Nella giornata di mercoledì 9 agosto andrà in scena la sfida contro la Serbia alle ore 18:45 italiane, valevole ...3 EUROPEI con, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze dellafemminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il FIBA Women's Eurobasket . Il ...

Basket. Nazionale A. EuroBasket 2025 Qualifiers. Italia nel girone B ... Giornale L'Ora

L'Italia in campo domani e giovedì nel triangolare di preparazione agli imminenti Mondiali ROMA (ITALPRESS) Con un volo da Verona, la ...Con un volo da Verona, la Nazionale è arrivata ad Atene nel pomeriggio di oggi. Mercoledì 9 e giovedì 10 andrà in scena all’OAKA il torneo dell’Acropoli ...