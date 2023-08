(Di martedì 8 agosto 2023) Non poteva partire meglio l’avventura della Nazionale Italiana U23 di. Gli azzurrini infatti hanno sconfitto laper 7-0 nel confronto inaugurale dei Campionatidi categoria, rassegna in fase di svolgimento in Austria, nello specifico a Wiener Neustadt. Un match risolto sostanzialmente proprio nelle battute iniziali quello della squadra guidata da Alberto D’Auria.ripresa infatti il partente transalpino Mercadier effettua laeliminazione, concedendo però la pase a Giarola e Morresi. A sbloccare il risultato ci pensa Vincent Cimini, autore di un fuoricampo che porta in dote i primi tre punti.allungherà ancora nel nel terzo inning. Un doppio di Giarola spinge il coach francese a cambiare, ...

CASTELLAMONTE - L'avventura in azzurro aglidicategoria Under 23 è pronta ad iniziare. E con essa, tra i protagonisti della corsa azzurra al podio continentale c'è anche il canavesano Edoardo Zingarelli, classe 2004, il quale ...In occasione deglidi atletica leggera di Roma 2024 che si terranno il prossimo giugno, la ..., calcio, atletica leggera. Tre indizi fanno una prova: nonostante il calo d'interesse ...... giovane atleta classe 2002 delle giovanili del PortaMortara, è stato convocato dal manager della Nazionale Italiana under 23 di, Alberto D'Auria , per partecipare ai campionatidi ...

Baseball, Europei U23 2023: l'Italia travolge la Francia nella prima partita OA Sport

I quarti di finale di serie A di baseball inizieranno il 15 agosto. L'Italia partecipa anche al 4° campionato europeo U23 con la Francia come primo avversario. Lanciatore partente sarà Mattia Sireus d ...E con essa, tra i protagonisti della corsa azzurra al podio continentale c'è anche il canavesano Edoardo Zingarelli, classe 2004, il quale sta vivendo ...