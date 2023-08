(Di martedì 8 agosto 2023) Ilnon ha ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi acquisti ( Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez) per i paletti imposti dai fair play finanziario, in particolare ...

Ilnon ha ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi acquisti ( Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez) per i paletti imposti dai fair play finanziario, in particolare ...Quello che più fa strano è che lo stesso Kessie passa dalal Al Ahli, dal top del ... Oppure i 'cloni' acquistati dal Milan, chegiocatori poco noti ai più ma incensati quali 'copia di....il denaro a stabilire i flussi delle merci e degli esseri umani (come i calciatori) che sono...soltanto all'ispirata nazionale di Enzo Bearzot sul prato arroventato del Sarrià di. L'...

Barcellona compra 16enne e mette clausola da 1 miliardo Tiscali

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il Barcellona non ha ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi acquisti ( Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez) per i paletti imposti dai fair play fina ...Niente da fare per la Juventus, che deve ancora una volta fare i conti con un 'no': con dieci milioni vola da Xavi.