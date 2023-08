Barbara D’Urso super chic | il look perfetto per l’estate da 10 e lode

Leggi su dilei

(Di martedì 8 agosto 2023)diè all’insegna dell’allegria, del relax, degli affetti e soprattutto deiultra. Perché, nonostante la brusca rottura con Mediaset, non ha intenzione di mostrarsi triste né sconfitta. E, del resto, non lo è stata, dal momento in cui – sebbene per ora non abbia svelato molto – tornerà presto in televisione. Su Instagram, intanto, è una vera e propria ispirazione di stile. Il suoperè da copiare subito., ilpersu Instagram Vacanze da sogno per, che mai come in questa estate si è presa del ...