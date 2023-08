Barbara D’Urso | prima novità dopo l’addio a Mediaset | inizia una nuova avventura

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Per la conduttrice partenopeaunaesperienza: cosa farà adessoPerè tempo di pensare al futurol’ventennale conclusa a. Mentre il pubblico della conduttrice attende di rivederla presto all’opera in televisione, lanon è rimasta con le mani in mano e ha già annunciato delle. In queste settimane la stacanovista conduttrice non è solamente restata in attesa di nuove chiamate, ma si è messa in moto. Inaspettatamente infatti laha deciso di tuffarsi a capofitto in unae ha così ...