Bandit | la recensione del film con Mel Gibson | un buon crime movie su Prime Video

(Di martedì 8 agosto 2023) Ladi: basato sulla vera storia di Gilbert Galvan, il più noto rapinatore di banche canadesi, ildiretto da Allan Ungar unisce i tratti più classici del genere in un mix di divertimento ed emozione che lascia soddisfatti. Unpuò essereo senza essere etichettato come capolavoro o spazzatura. In un panorama cinematografico mainstream dove la polarizzazione dei contenuti e dell'audience è ormai all'ordine del giorno, quando arriva un titolo che diverte, emoziona e intrattiene in modo onesto e appassionato, sfruttando degnamente il genere, a volte passa persino inosservato. Perché sono il bianco e il nero a neutralizzare i tanti colori che formano quell'arcobaleno sgargiante che chiamiamo cinema, a interessare veramente al grande pubblico. È l'evento a generare visione, ...

