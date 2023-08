Banche |  tassa sugli extraprofitti oltre il 5-10% | cos' è e come funziona

(Di martedì 8 agosto 2023) Ecco le cifre definitive riguardo l'ammontare del prelievoextraprofitti delle, con entrate stimate fra i 2,5 e i 2,8 miliardi di euro. Destinazione degli incassi: rifinanziamento del fondo mutui prima casa per gli under 36 e riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese

Prosegue in deciso ribasso la seduta di Borsa a Milano con il Ftse Mib in calo del 2,2%. Sono le vendite sui bancari, scatenate dallasugli extraprofitti che andrà a limare gli utili del 2023, a pesare non solo sul listino milanese ma anche su quelli delle altre piazze in Europa, con il mercato che comincia a temere che altri ...Aliquota al 40%, si paga nel 2024, incassi per ridurre le tasseSalvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, definisce "surreale il tentativo di Conte di intestarsi lasugli extraprofitti delle. I 5 stelle e il Partito ...