Banche | Sallemi Fdi | ' surreale tentativo di Conte di intestarsi questa misura'

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Èildi Giuseppedila tassa sugli extraprofitti delle, varata ieri con Consiglio dei ministri. Ricordo al leader dei 5Stelle che il governo Meloni, al di là dei proclami, è l'unico che ha avuto il coraggio di attuare unache costringe le, che hanno registrato utili notevoli in questi due anni, a contribuire alle spese dello Stato in un momento storico in cui l'inflazione morde e i tassi d'interesse mettono in ginocchio le famiglie italiane. I 5Stelle e il Pd, quando erano al governo, non hanno fatto nulla in questo senso. Noi preferiamo i fatti; loro, evidentemente, le parole". Lo dichiara il senatore Salvo, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama.