(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Il governo accoglie ladi un contributo di solidarietà a carico delle, tassando gliaccumulati in seguito all'aumento dei tassi Bce, a favore di famiglie e imprese alle prese con la stangata sui mutui. Vediamo come sarà scritto il provvedimento.che mai. Ora, se facessero sul serio, dovrebbero ripristinare la tassazione deglidei player energetici, che il governo ha ridotto e il cui pagamento è stato recentemente prorogato". Lo scrive su Facebook Andrea, deputato del Partito democratico e già ministro del Lavoro, che poi conclude: "Noi continueremo a proporre misure di redistribuzione e di giustizia sociale per destinare le risorse alla lotta alle ...

... ha deciso un prelievo straordinario sugli extraprofitti realizzati dellenegli ultimi due ... a prima firma dell'ex ministro del Lavoro Andrea. Perciò dal Nazareno non possono che dirsi ......di legge in Senato a prima firma Boccia e la mozione alla Camera a prima firmacon le nostre proposte contro il caro mutui, da finanziare anche con un prelievo straordinario sulle, ......e a questa differenza si applicherà un 40% di prelievo dagli extraprofitti miliardari delle. ... era un'idea proposta già da un paio di mesi dal dem. Quindi le opposizioni lo hanno ...

Banche: Orlando (Pd), 'accolta nostra proposta tassare extraprofitti, meglio tardi che mai' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il governo accoglie la nostra proposta di un contributo di solidarietà a carico delle banche, tassando gli extraprofitti accumulati in seguito all’aumento dei tassi Bce, a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...